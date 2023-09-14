بعد بايدن.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يواجه العزل من منصبه

تفاقم الإحباط في اجتماع مغلق للحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، عندما تحدى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي منتقديه على تقديم اقتراح لإخلاء كرسي رئيس مجلس النواب ومحاولة عزله.

وحسب شبكة “إن بي سي” نيوز الأمريكية، قال مكارثي للجمهوريين في مجلس النواب: “إذا كنتم تريدون تقديم اقتراح بالإخلاء كرسي رئيس مجلس النواب، فقوموا بتقديم الاقتراح اللعين”.

وكانت تصريحات مكارثي إشارة إلى الأعضاء، بما في ذلك النائب مات جايتس، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، وآخرين الذين يهددون بإجباره على ترك منصب المتحدث إذا لم يمتثل لمطالبهم، مثل طرح مشاريع قوانين معينة على الأرض وعدم تمرير مشروع قانون مؤقت لمنع إغلاق الحكومة في نهاية الشهر.

وبموجب قواعد مجلس النواب الحالية، يمكن لأي عضو أن يجبر على التصويت لإخلاء كرسي رئيس المجلس، وسيتطلب الأمر أغلبية أعضاء المجلس لإقالته.

ويشرف مكارثي على أغلبية ضيقة من الحزب الجمهوري، ولم يتبق منه سوى أربعة انشقاقات قبل أن يحتاج إلى مساعدة الديمقراطيين لتمرير التشريع.

وإذا صوت جميع الديمقراطيين لصالح إقالته، فلن تتمكن سوى حفنة من المتمردين من الإطاحة بمكارثي.

وفي وقت لاحق، قال مكارثي للصحفيين: “لقد أظهرت الإحباط هنا لأنني محبط من الاجتماع.. محبط من بعض الأشخاص في المؤتمر”.