بعد إجراءات عزل بايدن.. مكارثي يواجه أزمة تهديد منصبه كرئيس لمجلس النواب الأمريكي

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، سيواجه كتلة منقسمة، اليوم الأربعاء، حيث يتعرض دوره كأكبر جمهوري في الكونجرس لتهديد من اليمين المتطرف، على الرغم من إعطاء المحافظين المتشددين تحقيق المساءلة الذي أرادوه.

واعترف مكارثي بضغوط استمرت أسابيع من المتشددين وحلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب من خلال إطلاق تحقيق رسمي مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وتجاوزت هذه الخطوة ما يصل إلى 20 عضوًا جمهوريًا في مجلس النواب عارضوا الإجراء من خلال تجنب التصويت الذي كان من المحتمل أن يفشل.

وقال النائب الجمهوري دون بيكون، وهو وسطي من نبراسكا، في بيان: “لا يمكننا استخدام المساءلة كسلاح سياسي ضد كل رئيس”.

ولكن حتى بعد الإعلان، أثار النائب المتشدد مات جايتس مرة أخرى إمكانية الإطاحة بمكارثي بموجب شروط الاتفاق الذي وافق عليه ليصبح رئيسا، والذي أعطى أي عضو سلطة الدعوة للتصويت على عزله.

وقال جايتس، إن رئيس مجلس النواب الأمريكي، قد يواجه عدة تصويتات على اقتراحات عزل الرئيس لعدم امتثاله لاتفاق سري سمح له بأن يصبح رئيسًا في يناير.

وأضاف جايتس، في خطاب ألقاه أمام مكارثي مباشرة: “الطريق إلى الأمام أمام مجلس النواب هو إما إخضاعك للامتثال الفوري والكامل أو إقالتك”.

ومع اقتراب الكونجرس من الموعد النهائي في الأول من سبتمبر لتجنب إغلاق الحكومة، يضغط المتشددون في مجلس النواب الآن على مكارثي لتجنب أي إجراء إنفاق مؤقت قصير الأجل لإبقاء الوكالات الفيدرالية واقفة على قدميها والتي تفشل في تضمين أحكام أمن الحدود والأولويات المحافظة الأخرى.

واستشهد جايتس بقائمة طويلة من الإجراءات التي قالت إن مكارثي فشل في المضي قدمًا، بما في ذلك الميزانية المتوازنة، وحدود الولاية، والإفراج الكامل عن أشرطة الفيديو من هجوم الكابيتول في 6 يناير 2021، واستدعاء نجل بايدن، هانتر بايدن.