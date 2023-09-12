بسبب حالته الصحية.. حزب أمريكي يطلب الوصاية على بايدن

سخر الحزب الليبرالي الأمريكي من الرئيس، جو بايدن، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بسبب حالتهم الصحية وزلات اللسان.

وكتب الحزب الليبرالي الأمريكي، عبر منصة "إكس”، أنه “سيطلب الوصاية القانونية عليهما”.

وأضاف الحزب الأمريكي، أن “الصحة العقلية لقادة الولايات المتحدة ليست من القضايا التي ينبغي التعامل معها باستخفاف، فهي قضية أمن قومي".

وأوضح أن “فقدان الذاكرة، والتجمد والتصريحات غير المتماسكة من جانب السياسيين ليست مراوغات، بل علامات تحذير".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف فيلما حول حرب فيتنام، بأنه أغنية، وخلط بين النهار والليل خلال مؤتمر صحفي في فيتنام.

وحسب الصحيفة البريطانية، اعترف بايدن، عند وصوله إلي فيتنام، بأنه من الصعب تحديد ما إذا كان الوقت ليلا أو نهارا.

وقام بايدن بإزعاج مضيفيه الفيتناميين باقتباسات من فيلم روبن ويليامز "صباح الخير فيتنام"، والذي اعتقد أنه أغنية.

وقال في مؤتمر صحفي: "مساء الخير للجميع، لقد حل المساء بالفعل، أليس كذلك؟.. إنني أدور حول العالم في خمسة أيام، إنها تجربة مثيرة.. قال لي أحد زملائي في العمل: هل تتذكر الأغنية الشهيرة صباح الخير فيتنام؟ حسنا، مساء الخير يا فيتنام".

وحسب “ديلي ميل”، اعتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن فيلم روبن ويليامز "صباح الخير فيتنام" أغنية.

ولفتت الانتباه إلى أن الخطاب في المؤتمر الصحفي كان من المفترض أن يكون دليلا على صمود بايدن البالغ من العمر 80 عاما، لكنه أنهى المؤتمر الذي استمر 26 دقيقة بعبارة "سأذهب إلى السرير".