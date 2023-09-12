عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حالته الصحية.. حزب أمريكي يطلب الوصاية على بايدن

جو بايدن
جو بايدن

سخر الحزب الليبرالي الأمريكي من الرئيس، جو بايدن، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بسبب حالتهم الصحية وزلات اللسان.

وكتب الحزب الليبرالي الأمريكي، عبر منصة "إكس”، أنه “سيطلب الوصاية القانونية عليهما”.

وأضاف الحزب الأمريكي، أن “الصحة العقلية لقادة الولايات المتحدة ليست من القضايا التي ينبغي التعامل معها باستخفاف، فهي قضية أمن قومي".

وأوضح أن “فقدان الذاكرة، والتجمد والتصريحات غير المتماسكة من جانب السياسيين ليست مراوغات، بل علامات تحذير".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف فيلما حول حرب فيتنام، بأنه أغنية، وخلط بين النهار والليل خلال مؤتمر صحفي في فيتنام.

وحسب الصحيفة البريطانية، اعترف بايدن، عند وصوله إلي فيتنام، بأنه من الصعب تحديد ما إذا كان الوقت ليلا أو نهارا.

وقام بايدن بإزعاج مضيفيه الفيتناميين باقتباسات من فيلم روبن ويليامز "صباح الخير فيتنام"، والذي اعتقد أنه أغنية.

رئيس النواب الأمريكي يتهم بايدن بالكذب

إجراءات العزل .. عضو بالكونجرس: الشعب الأمريكي يطالب بمحاسبة بايدن

وقال في مؤتمر صحفي: "مساء الخير للجميع، لقد حل المساء بالفعل، أليس كذلك؟.. إنني أدور حول العالم في خمسة أيام، إنها تجربة مثيرة.. قال لي أحد زملائي في العمل: هل تتذكر الأغنية الشهيرة صباح الخير فيتنام؟ حسنا، مساء الخير يا فيتنام".

وحسب “ديلي ميل”، اعتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن فيلم روبن ويليامز "صباح الخير فيتنام" أغنية.

ولفتت الانتباه إلى أن الخطاب في المؤتمر الصحفي كان من المفترض أن يكون دليلا على صمود بايدن البالغ من العمر 80 عاما، لكنه أنهى المؤتمر الذي استمر 26 دقيقة بعبارة "سأذهب إلى السرير".

ماكونيل مجلس الشيوخ جو بايدن الحزب الليبرالي الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

موضوعات متعلقة

روسيا تفاجئ الهند بزيادة كبيرة في أسعار الأسمدة

السعودية.. السلطات تتحرك ضد فتاة أساءت للنبي

تحالف إرهابي.. تونس تصدر أوامر اعتقال ضد مسئولين سابقين بينهم "الشاهد" و"عكاشة"

الرئيس الجزائري يحذر حكومته من كلمتين

إجراء عاجل من السويد ضد حارق القرآن الكريم

الأمن الصومالي يقضى على 10 إرهابيين من حركة الشباب

مصر بينهم.. ليبيا تعلن وصول فرق إنقاذ من 5 دول

الرئيس الإيراني يعلن صفقة لتبادل 5 مساجين مع الولايات المتحدة |تفاصيل

ترشيحاتنا

"دانيال" تقضي على درنة.. عاصفة إنسانية في ليبيا

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. اقترب العد التنازلي لإعلانها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. موعد إعلانها

وزيرة البيئة: لدينا نظام للإنذار المبكر للتنبؤ باحتمالية حدوث كارثة طبيعية

مفاجأة بواقعة تلحين القرآن بعد اعتذار صاحب الفيديو.. مقدم البلاغ يجيب بالمستندات

روسيا تفاجئ الهند بزيادة كبيرة في أسعار الأسمدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب العدوى.. نوع تسالي خارق في تقوية المناعة

تامر أمين وعلاء بسيوني يستقبلان عزاء والدتهما في مسجد الشرطة |صور

تسبب مضاعفات كثيرة .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد

سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا الأخيرة

فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ