رئيس النواب الأمريكي يتهم بايدن بالكذب

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كذب عندما قال إنه لم يكن على علم بالعلاقات التجارية الخارجية لأقاربه.

وقال مكارثي: "لقد قررنا أن الرئيس بايدن كذب على الشعب الأمريكي بشأن معرفته بمعاملات عائلته الخارجية".

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أعلن في وقت سابق من اليوم، فتح تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وفي وقت سابق من اليوم، استنكر البيت الأبيض، التحقيقات الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المعلنة قائلا إن "دوافعها سياسية”.

وقال البيت الأبيض: “لا يوجد دليل أو دعم جمهوري، هذه سياسة متطرفة في أسوأ الأحوال".