نظام عالمي جديد.. أمريكا تدق ناقوس الخطر بسبب رد جرئ من روسيا

قال محلل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، إن رد روسيا على العقوبات التي فرضتها الدول الغربية أصبح بمثابة نقطة الانطلاق لميلاد نظام عالمي جديد.

وأوضح جونسون، أنه “تجري الآن عملية إعادة تنظيم كاملة للنظام العالمي”.

ولفت إلى أن “ما حدث نتيجة للفرض المتزامن للعقوبات الاقتصادية المناهضة لروسيا والخطاب والتهديدات العدوانية المتزايدة ضد الصين وروسيا دفع موسكو وبكين، كما لاحظتم، إلى العمل بجدية أكبر لإنشاء نظام عالمي جديد”.

وأضاف: “ما يحدث قد بث الحياة في مجموعة بريكس. وبدأت البرازيل والهند وجنوب أفريقيا أيضا في لعب دور أكثر بروزا، إلى جانب روسيا والصين".

وأشار إلي أن “مثل هذه التغييرات على الساحة الدولية تعني أن الولايات المتحدة تفقد مكانتها كقوة عالمية رائدة”