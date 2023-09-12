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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراءات العزل .. عضو بالكونجرس: الشعب الأمريكي يطالب بمحاسبة بايدن

جو بايدن
جو بايدن

قالت عضوة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، إن الشعب الأمريكي يطالب بمحاسبة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى أنها حتى هذه اللحظة ستكون ضد الاتفاق على ميزانية الحكومة.

وكتبت تايلور جرين، عبر منصة “إكس”: "لست على استعداد لتمويل هذه الحكومة حتى نحاسب جو بايدن. الشعب الأمريكي يطالب بذلك!".

وأضافت أن لديها هذا الأسبوع أجندة بسيطة للغاية في واشنطن: “محاسبة الرئيس الأمريكي ووقف تمويل حكومته "المسلحة".

وفي وقت سابق من اليوم، استنكر البيت الأبيض، التحقيقات الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المعلنة قائلا إن "دوافعها سياسية”.

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد بدء الكونجرس الأمريكي إجراءات عزل بايدن

مجلس النواب الأمريكي يعلن فتح تحقيق في قضية عزل بايدن

وقال البيت الأبيض: “لا يوجد دليل أو دعم جمهوري، هذه سياسة متطرفة في أسوأ الأحوال”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، فتح تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

مجلس النواب الأمريكي بايدن الشعب الامريكي

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