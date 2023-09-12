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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد بدء الكونجرس الأمريكي إجراءات عزل بايدن

جو بايدن
جو بايدن

استنكر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، التحقيقات الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المعلنة قائلا إن "دوافعها سياسية”.

وقال البيت الأبيض: “لا يوجد دليل أو دعم جمهوري، هذه سياسة متطرفة في أسوأ الأحوال”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، فتح تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وكانت صحيفة “بانش بول نيوز” الأمريكية، ذكرت في وقت سابق أنه من المقرر أن يخبر رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الجمهوريين في المجلس هذا الأسبوع أنه تم جمع معلومات كافية لبدء تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

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وأوضحت الصحيفة أنه “ في 14 سبتمبر، سيعقد مكارثي وقيادة الجمهوريين من مجلس النواب اجتماعا مغلقا، سيتم خلاله تقديم بيانات التحقيق لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيم جوردان، ورئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر”.

وأضافت: "يعتزم مكارثي القول إن الرئيسين لديهما معلومات كافية تتطلب من مجلس النواب إضفاء الطابع الرسمي على تحقيق المساءلة للحصول على السجلات المصرفية وغيرها من السجلات الخاصة ببايدن".

الرئيس الأمريكي بايدن مجلس النواب الأمريكي مكارثي عزل بايدن

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