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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شبه بايدن بالدمية ويكره ترامب.. مفاجآت في السيرة الذاتية لـ ماسك

إيلون ماسك
إيلون ماسك

وجد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن الرئيس جو بايدن، "ممل للغاية" يكره بشدة سلفه دونالد ترامب، بحسب السيرة الذاتية للملياردير.

ووفقا لكاتب سيرته الذاتية، والتر إيزاك، “التقى ماسك مع بايدن عندما كان نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما. عندما كان نائباً للرئيس، ذهبت لتناول الغداء معه في سان فرانسيسكو، حيث كان مملاً للغاية، مثل إحدى تلك الدمى التي تسحب فيها الخيط وتتحدث إلى ما لا نهاية بنفس العبارات الطائشة".

ومع ذلك، كان على استعداد للتصويت لصالح بايدن في انتخابات 2020، لكنه قرر أن ذلك مضيعة للوقت في كاليفورنيا، لأن الولاية تعتبر بالفعل إقطاعية ديمقراطية بلا منازع.

وازداد كراهية ماسك تجاه بايدن فقط في أغسطس 2021، عندما لم يقم هو، وهو رئيس الولايات المتحدة بالفعل، بدعوة رجل الأعمال إلى البيت الأبيض لحضور حدث على شرف مصنعي السيارات الكهربائية.

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وحاولت حاشية بايدن، حيث يقود العديد منهم سيارات تسلا، التوفيق بينهم من خلال إدراج الثناء العلني على شركة ماسك في إحدى خطابات الرئيس.

ومع ذلك، تم تسريب رسالة داخلية من رجل الأعمال، حذر فيها مرؤوسيه من سوء حالة الاقتصاد الأمريكي وحثهم على الاستعداد للركود. ورد بايدن ساخرًا متمنيًا حظًا سعيدًا لماسك في "رحلته إلى القمر"، وربما نسي أن شركة سبيس إكس هي أحد مقاولي وكالة ناسا في هذا المشروع”.

بايدن ترامب إيلون ماسك

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