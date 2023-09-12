من أم بديلة ولقبه "تاو".. الملياردير إيلون ماسك يرحب بطفله الـ11

رحب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بطفله الـ11، وسماه "تيكنوميكانيكوس" وأطلق عليه لقب “تاو”، ويعني الحرف الـ19 من الأبجدية الإغريقية ويشير إلى النجم التاسع عشر بين الكواكب من حيث السطوع.



وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها ماسك مثل هذه الأسماء على أبنائه، فقد أطلق على أحدهم اسم x، ويعد "تاو" هو طفله الثالث من المغنية الكندية جرايمز التي تتهم ماسك بمنعها من رؤية أبنائها، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.



ولد هذا الطفل من أم بديلة عام 2022، لكن الإعلان عنه وعن اسمه في تغريدة، ماسك له 3 زوجات أنجب 6 أبناء من زوجته السابقة جوستين ويلسون أحدهم توفى بعمر الـ 10 أسابيع بمتلازمة الموت المفاجئ للرضع من عام 2012 استقبل الملياردير توأمين من شيفون زيليس .