صحيفة: الكشف عن اسم الابن السري لـ إيلون ماسك

ادعت صحيفة “ديلي ستار”، أنه تم الكشف عن اسم الطفل السري لإيلون ماسك والمغني غرايم، وتم منح الطفل اسمًا غريبًا آخر.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أنه تمت حماية هوية الطفل بشدة حتى الآن، ولم يتم الكشف عن وجود الطفل إلا الآن في مراجعة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” للسيرة الذاتية القادمة لأغنى رجل في العالم بعنوان "إيلون ماسك"، والتي ستطرح على الرفوف الأسبوع المقبل.

في حين أن عمر الصغير لا يزال سرا، فقد تم التأكد من أن الطفل صبي، ومثل إخوته وإخوته غير الأشقاء، فقد تم إعطاؤه اسمًا غير عادي.

تمت تسمية الطفل الصغير، وهو الطفل الثالث المشترك بين "ماسك " ونجم موسيقى البوب ​​الكندي "غرايمز"، باسم Techno Mechanicus ويطلق عليه اسم Tau باختصار.

كان إيلون ماسك، البالغ من العمر 52 عامًا، ومنصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم “Twitter” "X" سابقاً، أنجب من المغنية البالغة من العمر 35 عامًا، واسمها الحقيقي كلير باوتشر ، بتاريخ عام 2018 و2022 ولديهما طفلان آخران.

ولد طفلهما الأول، وهو أيضًا صبي، في مايو 2020 وتم تسميته X æ A-12.

منذ ذلك الحين، تم تغيير اسم الطفل إلى X æ A-XII للامتثال لقانون كاليفورنيا.

في العام التالي، رحبوا بابنة Exa Darl الذي يسمونه Y.