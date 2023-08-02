لصرف الانتباه عن بايدن ونجله هانتر.. مكارثي يدعم ترامب بعد الاتهام الجديد

وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي لائحة الاتهام الجديدة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب بأنها تأتي لصرف النظر عن قضية هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن.

وقال مكارثي على حسابه بموقع "تويتر" إنه في الأيام الأخيرة، انتشرت سلسلة من الاكتشافات والاتهامات في الولايات المتحدة تؤثر على هانتر بايدن، وكذلك والده خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

وأضاف: "يمكن للجميع في أمريكا رؤية ما سيحدث بعد ذلك.. محاولة من قبل وزارة العدل لصرف الانتباه عن الأخبار ومهاجمة المرشح الأوفر حظا في النضال من أجل الترشح (لمنصب رئيس الولايات المتحدة) الرئيس ترامب".

وكانت وزارة العدل الأمريكية، أعلنت اليوم الأربعاء، استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا الخميس الموافق 3 أغسطس.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى لائحة اتهام إلى ترامب في أربع تهم خاصة بتحقيق المحقق الخاص جاك سميث في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي سبقت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، وفقًا لوثيقة محكمة.

والتهم الموجهة هي: مؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة، مؤامرة لعرقلة إجراء رسمي، عرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، وانتهاك الحقوق.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن أنه يتوقع أنه يتم توجيه الاتهام إليه اليوم بشأن محاولاته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال ترامب للأمريكيين في منشور على منصته الخاصة "سوشيال تروث"، إن "المستشار الخاص جاك سميث سوف يتقدم بلائحة اتهام جديدة لرئيسكم المفضل"، وذلك "من أجل التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها توجيه لائحة اتهام جنائية لترامب، حيث اتهمه سميث بإساءة التصرف في مستندات ووثائق حكومية “بالغة السرية” عقب مغادرته البيت الأبيض، واتهم في مارس بالاحتيال التجاري.

ودفع ترامب، الذي يرشح نفسه للرئاسة في عام 2024، بأنه غير مذنب في كلتا الحالتين.