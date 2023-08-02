عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لصرف الانتباه عن بايدن ونجله هانتر.. مكارثي يدعم ترامب بعد الاتهام الجديد

كيفن مكارثي
كيفن مكارثي

وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي لائحة الاتهام الجديدة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب بأنها تأتي لصرف النظر عن قضية هانتر بايدن نجل  الرئيس جو بايدن.

وقال مكارثي على حسابه بموقع "تويتر" إنه في الأيام الأخيرة، انتشرت سلسلة من الاكتشافات والاتهامات في الولايات المتحدة تؤثر على هانتر بايدن، وكذلك والده خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

وأضاف: "يمكن للجميع في أمريكا رؤية ما سيحدث بعد ذلك.. محاولة من قبل وزارة العدل لصرف الانتباه عن الأخبار ومهاجمة المرشح الأوفر حظا في النضال من أجل الترشح (لمنصب رئيس الولايات المتحدة) الرئيس ترامب".

وكانت وزارة العدل الأمريكية، أعلنت اليوم الأربعاء، استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا الخميس الموافق 3 أغسطس.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى لائحة اتهام إلى ترامب في أربع تهم خاصة بتحقيق المحقق الخاص جاك سميث في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي سبقت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، وفقًا لوثيقة محكمة.

والتهم الموجهة هي: مؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة، مؤامرة لعرقلة إجراء رسمي، عرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، وانتهاك الحقوق.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن أنه يتوقع أنه يتم توجيه الاتهام إليه اليوم بشأن محاولاته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال ترامب للأمريكيين في منشور على منصته الخاصة "سوشيال تروث"، إن "المستشار الخاص جاك سميث سوف يتقدم بلائحة اتهام جديدة لرئيسكم المفضل"، وذلك  "من أجل التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها توجيه لائحة اتهام جنائية لترامب، حيث اتهمه سميث بإساءة التصرف في مستندات ووثائق حكومية “بالغة السرية” عقب مغادرته البيت الأبيض، واتهم في مارس بالاحتيال التجاري.

ودفع ترامب، الذي يرشح نفسه للرئاسة في عام 2024، بأنه غير مذنب في كلتا الحالتين.

رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي دونالد ترامب ترامب قضية هانتر بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

لن يدفع الفلوس.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن سداد كهربا لغرامة الزمالك

ترشيحاتنا

أفضل ما يقال بعد صلاة الفجر.. هل الذكر أم قراءة القرآن؟

ليس من حقي| أول تعليق من القيعي على تجديد عقد كولر مع الأهلي

أول تعليق لـ روسيا بشأن الاتهامات الجديدة ضد ترامب

كيف تستيقظ لصلاة الفجر دون كسل؟ 4 نصائح للفوز بـ19 مكافأة ربانية

لصرف الانتباه عن بايدن ونجله هانتر.. مكارثي يدعم ترامب بعد الاتهام الجديد

محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات بالرسائل الهاتفية فى الأميرية ..غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. فيفي عبده تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالتها في الساحل |شاهد

3 عوامل غير متوقعة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول| تفاصيل

للتغلب على حرارة الصيف.. 6 مشروبات تعطيك الإحساس بالانتعاش والبرودة

ماذا يحدث لجسمك عند الجلوس لفترات طويلة؟.. لن تتوقع المخاطر

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ