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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نجل فؤاد المهندس: أبي إتجوز والدتي عشان فيها ريحة من أم كلثوم

صدى البلد

كشف محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، عن سر حب والده لكوكب الشرق "أم كلثوم"، مشيرا إلى أنه كان عاشقا لها.

وأضاف "المهندس"، خلال مداخلته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة “سي بي سي”، أن والدته كانت تُشبه قليلا لـ أم كلثوم، معقبا "كانوا جيران ووالدتي حبته جدا من قبل ما يشتهر، وإتجوزها عشان حبها وفيها ريحة من أم كلثوم وهو عاشق لها".

وأضاف نجل فؤاد المهندس، أن والده كان ناقد لأعماله الخاصة وليس أعمال الآخرين، منوها بأنه كان دائما يمشي بجيبه مصحف صغير سواء داخل منزله أو خارجه.

كان بيعيط و ميبينش

ولفت إلى أن فؤاد المهندس كان يتمتع بالالتزام و يحب المسرح كثيرا و يقدره، مضيفا أنه كان حنون القلب بشكل كبير و عندما كان يٌعنفه يقوم بالبكاء، قائلا: "لما كان بيزعلني كان بيدخل يعيط و ميبينش للناس".

ونوه، إلى أن "المهندس" كان يفخر دائما بتربيته لأبنائه، و لم يعطيهم وصايا قبل موته بل حياته بالنسبة لهم كانت وصايا منه.

أقرب الأعمال لقلبه و أقرب حب له

وتابع، أن مسرحية "سك على بناتك، سيدتي الجميلة، أنا فين و أنتي فين " كانت من أقرب الأعمال إلى قلبه، مؤكدا أن أقرب حب إلى قلبه كانت الفنانة شويكار. 

فؤاد المهندس محمد فؤاد المهندس ام كلثوم سيدتي الجميلة شويكار

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