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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي على 1741 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية محلة دياى بمركز دسوق، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية، الدكتور طارق الشربيني.

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة من خلال 12 عيادة متخصصة، تضم 10 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 1741 مواطنا خلال يومين، وتم إجراء 167 تحليلاً طبياً بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 73 أشعة، وصرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 856 مواطناً.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ 75 مواطناً خلال القافلة، وتم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ10 مرضى، وتم تحويل 10 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

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