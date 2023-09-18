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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكافحة الأمراض غير السارية: فحص 10 ملايين مواطن منذ سبتمبر 2021

أحمد السبعاوى مقرر
أحمد السبعاوى مقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير الساري

قال أحمد السبعاوى مقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، إن المريض يجب أن يقتنع بعلاجه ومرضه وخطورتهم، متابعا: المبادرات الصحية أصبح بها جزء مهم وهو التثقيف الطبى للمريض، لمعرفة أهمية ما يقدم له ويلتزم بالعلاج.  

 

ولفت  أحمد السبعاوى خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي” إلى أن الأمراض نوعين، أحدهما معدية، وأخرى الغير سارية، منوها بأن منظمة الصحة أوضحت أن الأمراض الغير سارية هي السبب الأكبر في حدوث الوفيات على مستوى العالم.

 

واسترسل: أمراض السكر والقلب والصدر الغير معدية والأورام هم المتسببين بشكل كبير في حدوث الوفاة، وقامت الدولة المصرية بتنفيذ مبادرات للحماية وعلاج تلك الأمراض.

 

ونوة بأنه تم فحص 10 ملايين و105 آلاف مواطن منذ شهر سبتمبر 2021 ، كما شخصنا 118 ألف شخص مصاب بسكر فى المبادرة الرئاسية.

 

وأشار غلى أن مصر كانت رقم 8 على العالم من حيث الإصابة بالسكر خلال عام 2019، ولكننا أصبحنا رقم 9 بسب المبادرات الرئاسية.

الأمراض غير السارية مكافحة الأمراض غير السارية منظمة الصحة أمراض السكر المبادرات الرئاسية

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