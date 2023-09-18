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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياضة الوادي الجديد تحتفل بمرور 20 عامًا على برلمان الشباب بمركز الخارجة

بهاء شوقي
بهاء شوقي

أعلن بهاء شوقى، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن إقامة إحتفالية بمناسبة مرور 20 عاما على برلمان الشباب داخل مركز شباب الخارجة، وذلك بحضور قدامى الأعضاء ببرلمان الشباب والاعضاء الحاليين، واعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديرى الإدارات بالمديرية.

 

وقال إن الاحتفالية شملت فقرات فنية مختلفة، مؤكدا مشاركة الشباب والطلائع في الاحتفالات البرلمانية المختلفة وتنمية الوعي لديهم بأهمية المشاركة، ورفع روح الانتماء للوطن وغرس العديد من القيم الوطنية في نفوس الشباب ليصبحوا قادة المجتمع فى المستقبل القريب.

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وأشار شوقي إلى تكريم مديرين الإدارات والأخصائيين، وأعضاء البرلمان من الشباب والطلائع الذين تمت مشاركتهم فى البرلمان، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة من قبل العاملين بالمديرية والشباب والطلائع وتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة العمل بكل جدية، وتطوير أنفسهم وتحسين مهاراتهم ومعرفتهم في العمل البرلمانى.

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