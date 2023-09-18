نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال لجنة تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها؛ لاختيار أفضل 18 مشروعًا في الست فئات التي تتضمنها المبادرة، للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، بحضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضحت نائب المحافظ أن إجمالي المشروعات المتقدمة بلغ 182 مشروعًا، يتم تقييمها وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها اللجنة العليا للمبادرة، فضلًا عن عقد لقاءات ومقابلات مع المتقدمين لعرض مشروعاتهم على مدار مرحلة التقييم والتي تستمر حتى 21 سبتمبر 2023، مشيرةً إلى مشاركة المشروعات الفائزة بقمة المناخ «Cop28» المقرر عقدها بدولة الإمارات، بالإضافة إلى توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة.