نجل سامي مغاوري يفاجئه على الهواء: بيتقاللي كلك أبوك

فاجأ كريم سامي مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، والده على الهواء مباشرة، قائلا: "أنا أبويا أعظم أب، فارض نفسي عليه بقالي فترة أني أكون مدير أعماله".

وأوضح "مغاوري"، خلال مداخلته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنه يريد الأفضل لوالده بأدواره و أعماله الفنية، و قام بإقناعه بالعديد من الأدوار التي كان سيرفضها أو كان يخشى من توقيتها.

ردة فعل والده بدخوله للفن

وأضاف نجل سامي مغاوري، " من ساعة دخولي فنون مسرحية و أنا بيتقاللي كلك أبوك و مكونتش بقتنع"، منوها إلى أن قرار دخوله بالفن جاء بعد تجربته مع الفنان نور الشريف.

وتابع، أن والده لم يرفض الفكرة و لكنه اشترط نجاحه بالثانوية العامة و الدراسة لتحقيق هذه الرغبة.