سامي مغاوري: عادل إمام أول من لقبني بالجوكر.. وتقصيري تجاهه مش مبرر

قال الفنان سامي مغاوري، عن النجم عادل إمام " هو بالنسبة لنا و لجيلنا كله هو الزعيم"، مؤكدا أن الزعيم مميز بأعماله و بصم بالفن منذ صغر سنه بمختلف أدواره و أعماله.

وكشف "مغاوري"، خلال لقائه ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنه عمل مع الزعيم بـ فيلم "حب في زنزانة" مع الفنانة الراحلة سعاد حسني، و لكن رغم ذلك لم تتم أي مقابلة بينهم من قبل.

وأوضح "مغاوري"، أنه شارك الفنان عادل إمام بمسلسل العراف، و أستاذ و رئيس قسم، لافتا إلى أنه أثناء تصوير مسلسل "العراف" أرسل له مساعده ليناديه ليشرب معه الشاي.

وأضاف، "عادل إمام قاللي فيك حاجة غريبة و بنكون فاكرين في أدوار مش هتليق عليك لكن بتعملها كويس قوي، أنت جوكر"، مؤكدا أن الزعيم أول من لقبه بهذا اللقب.

بقالي مدة مشوفتهوش

وتابع عن عادل إمام، أنه شخص في منتهى الرقي و التفاهم، و شخص واعي و نجم بكل ما تحمله المعنى، معلقا: "أنا مقصر تجاهه و بقالي مدة مشوفتهوش و مش بعتبره مبرر بالنسبالي".