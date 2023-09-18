سامي مغاوري: برتاح نفسيا وأنا بشتغل مع دنيا لهذا السبب

قال الفنان سامي مغاوري، إن هناك العديد من الفنانين الكوميديين الذين يضحكونه بأعمالهم ويتمتعون بخفة الظل، و منهم: الفنان بيومي فؤاد، هشام جمال، شيكو، محمد ثروت وغيرهم من الفنانين.

وأضاف "مغاوري"، خلال لقائه ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن الفنانة دنيا سمير غانم، كانت أحد أهم الأسباب الرئيسية لنجاح مسلسل جت سليمة الذي قام بمشاركته بالموسم الرمضاني السابق.

وعقب "مغاوري"، "ببقى مرتاح نفسيا و أنا شغال مع دنيا"، بالإضافة إلى المخرج إسلام خيري الذي قام بمجهود كبير لنجاح هذا المسلسل.

بتضحك على إفيهاتي مع الجمهور

وأوضح، أنه يحب العمل مع الفنانة دنيا سمير غانم، سواء بالمسلسلات أو المسرحيات فهمي تعطي ثقة لمن يعمل معها و تُشعره بحالة من البهجة، قائلا: "كانت بتضحك على إفيهاتي مع الجمهور".