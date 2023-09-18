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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامي مغاوري: راضي عن شغلي بنسبة 30% وعايز أكون شخص فعال بالمجتمع

الفنان سامي مغاوري
الفنان سامي مغاوري

حل الفنان سامي مغاوري، ضيف على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، و كشف عن العديد من كواليس أعماله و حياته الفنية.

 

وقال سامي مغاوري، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إنه قضى بالفن 40 عام و بالرغم ذلك فإن رضاه عن شغله بالفن لا يتجاوز الـ 30%، كاشفا أنه بدأ رحلته الفنية من قبل 40 عام و منذ إن كان لديه 7 سنوات و كان من خلال الإذاعة.

 

وأضاف "مغاوري"، أنه يرى الفن له ضرورة حياتية، و أنه لا يقوم بالتمثيل لأجل الظهور فقط لكنه شخص طبيعي يقوم بإنهاء تصويره و يقضي وقت مع عائلته و زوجته، معقبا: “بحس أني لسه معملتش حاجة و ليا دور عايز أقوم به و أعمله، و أن أكون شخص فعال في المجتمع و ليس مجرد نجم أو فنان".

 

الأدوار التي يقوم برفضها

وأشار، إلى أنه لا يقبل بجميع الأدوار التي تأتي له و لكنه يرفض الأعمال الغير مؤثرة و ليس لها موضوع أو مضمون أو يمكن أن تُحدث رد فعل سلبي في المجتمع، معقبا: "أنا عارف أن دوري بيوصل لجميع أنحاء الدول العربية فالازم أكون مؤثر".

 

ولفت إلى أنه يستشير زوجته في ملابسه بالدرجة الأولى، إنما في أدواره و أعماله الفنية يقوم باستشارة ابنه بجانب وجهة نظر زوجته أيضا. 

سامي مغاوري الفن الإذاعة الأدوار الفنية أعماله الفنية

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