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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامي مغاوري يكشف كواليس حياته الفنية والشخصية

سامى مغاورى
سامى مغاورى

 يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC" اليوم الأحد 17 سبتمبر، الفنان القدير سامي مغاوري.

سامى مغاورى 

يتحدث "مغاوري" خلال البرنامج عن كواليس أحدث أعماله الفنية ومشاركته المميزة في مسلسل "جت سليمة" الذي تمت اذاعته خلال شهر رمضان الماضي، كما سيتطرق للحديث عن أبرز المحطات في تاريخ رحلته الفنية وسيكشف كثيرا عن جوانب حياته الإنسانية.

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البرنامج الذي تقدمه الاعلاميات منى عبد الغني وايمان عز الدين وهبه الاباصيري ومها الصغير يذاع يوميًا من السبت للاربعاء في الثالثة عصرًا.

كما يقدم البرنامج خلال فقراته العديد من الاخبار الخدمية الهامة التي تفيد الاسرة والمرأة والطفل، كما يقدم البرنامج رسالة حية من داخل معارض اهلا مدارس لرصد اهم المعروضات بالمعارض ونسب التخفيض في كل السلع التي يختاجها طلبة وطلاب المدارس.

يحرص البرنامج على تقديم فقرة ثابتة لكل ربة منزل ولعشاق الطهي يقدم خلالها الشيف محمود سعد أشهى الوصفات والاكلات بأسهل الطرق.

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