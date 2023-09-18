هاجر الشرنوبي عن حنان مطاوع: وحش تمثيل واتعلمت من أحمد عز

عبرت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن سعادتها بالتمثيل مع عدة فنانين و على رأسهم الفنان الكبير عمر الشريف، و عبرت عن حبها الشديد للفنانة حنان مطاوع.

وأوضحت "الشرنوبي"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، انها تعتبر أن حنان مطاوع أختها على المستوى الشخصي، قائلة: " هي اللي دخلتني القاعة يوم كتب كتابي، و من أكتر الشخصيات اللي استمتعت معاهم بالشغل لأنها وحش تمثيل".

دروسها من أحمد عز و أمير كراره

وأضافت "الشرنوبي"، أنها تعلمت من الفنان أحمد عز قيمة الوقت، أما عن أمير كراره فقالت: "جدع و دمه خفيف حافظ أسماء كل العاملين و كان بيقعد ياكل على الأرض".

وعقبت، أن الفنان ياسر جلال يشبه الفنان رشدي أباظة، موضحة أنه يحب المزح و يحاول أن يفك الأجواء مع الأشخاص الذي يعمل معهم.

طموحي ملوش سقف

وتابعت، أن طموحها ليس له سقف، فهي تشعر كل فترة أنها تريد تحقيق العديد من الإنجازات و بعد تحقيقها تريد الوصول لمراحل أخرى و تعمل على تطوير من نفسها باستمرار.

