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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاجر الشرنوبي عن حنان مطاوع: وحش تمثيل واتعلمت من أحمد عز

صدى البلد

عبرت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن سعادتها بالتمثيل مع عدة فنانين و على رأسهم الفنان الكبير عمر الشريف، و عبرت عن حبها الشديد للفنانة حنان مطاوع.

وأوضحت "الشرنوبي"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، انها تعتبر أن حنان مطاوع أختها على المستوى الشخصي، قائلة: " هي اللي دخلتني القاعة يوم كتب كتابي، و من أكتر الشخصيات اللي استمتعت معاهم بالشغل لأنها وحش تمثيل".

دروسها من أحمد عز و أمير كراره

وأضافت "الشرنوبي"، أنها تعلمت من الفنان أحمد عز قيمة الوقت، أما عن أمير كراره فقالت: "جدع و دمه خفيف حافظ أسماء كل العاملين و كان بيقعد ياكل على الأرض".

وعقبت، أن الفنان ياسر جلال يشبه الفنان رشدي أباظة، موضحة أنه يحب المزح و يحاول أن يفك الأجواء مع الأشخاص الذي يعمل معهم.

طموحي ملوش سقف

وتابعت، أن طموحها ليس له سقف، فهي تشعر كل فترة أنها تريد تحقيق العديد من الإنجازات و بعد تحقيقها تريد الوصول لمراحل أخرى و تعمل على  تطوير من نفسها باستمرار. 
 

هاجر الشرنوبى عمر الشريف حنان مطاوع احمد عز أمير كرارة ياسر جلال

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