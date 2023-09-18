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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاجر الشرنوبي: لجأت لدار الإفتاء لهذا السبب.. و تكشف سبب تأجيل فرحها

هاجر الشرنوبي و زوجها
هاجر الشرنوبي و زوجها أحمد الجابري

قالت الفنانة هاجر الشرنوبي، إنها تحدثت مع دار الإفتاء بشأن إستشارتهم في موقف خادمتها التي قامت بسرقتها، معلقة: " صعبت عليا بنتها الللي كانت بتيجي معاها و كلمتني و مكانش ليها ذنب".

 

وأوضحت هاجر الشرنوبي، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أنها أشفقت على أبناء الخادمة و لذلك لجأت لدار الإفتاء برغم تأكدها من سرقة خادمتها لها، منوهة إلى أنها أرادت التنازل عن القضية من وقت إخبارها من قبل الشرطة.

وأضافت هاجر الشرنوبي، "أنا ممكن أجي على نفسي علشان مضايقش حد"، و أنها تتعامل بفكرة العفو عند المقدرة.

زواجها للمرة الثانية و سبب تأجيل الفرح

ولفتت، إلى أنها عقدت قرانها هي و المنتج "أحمد الجابري"، و كان من المفترض أن يكون الفرح بعدها بشهرين و لكن بسبب ظروف السفر و تجهيزات المنزل تأخر موعد تحديد الفرح.

وتابعت، أنها لم تكن تفكر بالزواج للمرة الثانية، و لكن شخصية زوجها شجعتها على هذه التجربة للمرة الثانية، بجانب أنه قام بتعويض ابنها "يوسف" عن غياب والده بعد الوفاة، و أنه مُتفهم أيضا لطبيعة شغلها و يقوم بمشاركتها و مساعدتها به. 

هاجر الشرنوبى دار الإفتاء أحمد الجابري عقد قران هاجر الشرنوبي نجل هاجر الشرنوبي

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