هاجر الشرنوبي تكشف تفاصيل سرقة خادمتها لها وتمثيلها عليها

علقت الفنانة هاجر الشرنوبي، على آخر منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي و الذي أحدث جدلا كبيرا، و كان مضمون هذا المنشور أنها تحكي أحد المواقف مع العاملة التي تساعدها بأعمال المنزل.

وأضافت "الشرنوبي"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن أحد متعلقاتها اختفت، و لكنها لم تشك بالمساعدة التي تساعدها بالمنزل "الشغالة"، حتى قامت باختبارها و وضع خاتم من الفضة أمامها و اكتشاف اختفائه بعدها و رجوعه بشكل ما بنفس اليوم، معلقة: “رصيد سترها خلص”.

وأوضحت "الشرنوبي"، أنها لم تكن تتخيل أن الخادمة لديها قامت بهذا الفعل، بالإضافة إلى اكتشافها أنها سرقت إحدى حلقانها ايضا، و قامت ببيعه و عندما شك بها الصايغ قام بإبلاغ الشرطة و قاموا بالقبض عليها، و إبلاغها بكل ما حدث من قبل خادمتها.

سرقت الحلق بتاعي و مثلت عليا

وتابعت، “لقيت ظابط بيكلمني وبيقولي أن الست دي ظبطوها وهي بتبيع فرده الحلق بتاعتي ومع الضغط عليها اعترفت أنها سرقتني وأنها كانت بتمثل عليا أنها اتجلطت ما بين سين وجيم في التليفون”.