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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاجر الشرنوبي تتعرض للسرقة على يد خادمتها.. تفاصيل

هاجر الشرنوبي
هاجر الشرنوبي

كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي تفاصيل تعرضها لعمليه سرقة على يد خادمتها .


وكتبت هاجر الشرنوبي على حسابها فيس بوك :" أنا في اختبار صعب وعماله أسأل كل اللي حواليه أعمل إيه؟ الست اللي بتساعدني في البيت سرقتني، شكيت فيها اه بس مكنتش متأكده ومحبتش أظلم ولا أبلغ.. قولت أنا مش هجيبها البيت تاني وخلاص، كلمتني كذا مرة مردتش. 
 

واستطردت هاجر: المهم سابتلي ڤويس وصوتها كان تقيل صوت حد عنده جلطة.. أنا اتجننت أني ظلمتها ووصلت للحالة دي، كلمتها مالك يابنتي في أيه.. قالتلي ابني كان مأجر موتوسيكل واتسرق منه والراجل شراني وعاوز فلوس عاوز كام كذا، المهم كلمت الناس اللي كانت بتساعدهم كلهم في البيت ولمينا فلوس أقسم بالله مش معايا أساسا وروحتلها البيت، بس حسيت أنها تمام وبكامل صحتها هي بس متقلة في صوتها مش أكتر.

وأضافت هاجر : المهم قلت دي حاجة لربنا وخلاص وحسبي الله ونعم الوكيل فيها لو كل ده فيلم، وسافرت بعدها بعشر أيام، لقيت ظابط بيكلمني وبيقولي أن الست دي ظبطوها وهي بتبيع فرده الحلق بتاعتي ومع الضغط عليها اعترفت أنها سرقتني وأنها كانت بتمثل عليا أنها اتجلطت ما بين سين وجيم في التليفون، قلت للظابط بس أنا متنازله ومش هينفع تتسجن عشان هي عندها أولاد صغيرين العفو عند المقدرة  وبنتها الصغيرة كانت بتيجي معاها وأنا كنت متعلقة بيها عاطفيًا جدًا.

 

وأوضحت هاجر: هي زقردة كده عندها 9 سنين بس بحبها أوي كلمتني وقالتلي والنبي ياطنط أنا مش هعرف أعيش من غير ماما، ماما مسكوها وهي بتبيع الحلق بتاعك وفجأة الخط قطع.. أنا مش عارفة البنت الصغيرة عارفة حقيقة والدتها ولا لأ؟ ودي بالنسبالي بجد قصة تانية أسوأ من كل الموضوع ده، المهم هرجع تاني للموضوع.. اتضح إني لازم بنفسي أروح القسم اتنازل، ومن حظها الوحش أني كنت مسافرة واتأخرت عليها ولما رجعت من السفر روحت في اليوم الخامس اللي اتجددلها في الحبس.. واتفاجأت وأنا في النيابة أن خلاص ميعاد جلستها بعد بكرة وللحظ السيء أني مسافرة برضه بس قررت أعمل توكيل لمحامي.


واختتمت هاجر الشرنوبي حديثها، قائلة: كلمت الناس اللي كانوا جيبينهالي والناس دي كلمت كل الناس اللي كانت بتروحلهم في الكومباوند اكتشفنا كمية سرقة ونقل كلام لا تعد ولا تحصي، أنا ليه بحكي كل ده ؟ علشان الحته اللي جايه دي بس، في حاجة كده رنت في ودني أني أكلم دار الإفتاء كلمتهم قالولي أني لو روحت وقولت أنها مسرقتنيش تبقي شهادة زور، ولو قولت أنها سرقتني بس أنا مسامحاها كده هيبقي تنازل عن شق مدني وهيبقي لسه في شق جنائي وهيتحكم عليها، إيه العمل؟ أتصرف أزاي أنا بجد صعبان عليا الأولاد الصغيرين أوي، وفي نفس الوقت أكيد مش هشهد زور اتصرف إزاي.. أنا عاوزه قرار يريح قلبي وضميري في نفس الوقت.

هاجر الشرنوبى

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