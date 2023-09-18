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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتعرض للظلم تصريح ناري من عمر هريدي

عمر هريدي
عمر هريدي

قال عمر هريدي المرشح لرئاسة نادي الزمالك،عبر برنامج البريمو مع الاعلامي محمد فاروق إن نادي الزمالك يتعرض للظلم دائما وتهدر حقوقه، واتحاد الكوره يجامل المنافس وإذا فزت بالانتخابات لن يضيع حق الزمالك مرة أخرى.
 

وصلت إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من تنزانيا بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتيفي ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، منح  اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق  تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولىلمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .

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