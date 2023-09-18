قرار عاجل من التعاون الخليجي بشأن اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت

أصدر المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم التنسيقي بنيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا بشأن حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق الخاص باتفاق تنظيم الملاحة مع الكويت، وجاء نص القرار كالتالي:

بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعاً يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023م، في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة.

وخلال الاجتماع، دعا المجلس الوزاري العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الأثنين الموافق 4 سبتمبر 2023م، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013م وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

كما أكد مجلس التعاون الخليجي، على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.