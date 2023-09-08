الصايغ يرأس وفد الإمارات في اجتماع مجلس التعاون الخليجي

ترأس أحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة الإماراتي وفد بلاده المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 157، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، برئاسة معالي بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، رئيس الدورة الحالية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، والتباحث في عدد من الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وهنأ المجلس الوزاري في البيان الصحفي الصادر عنه، دولة الإمارات بالتقدم الذي أحرزته في مجال الفضاء، وبالإنجاز التاريخي لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

واضاف أن مهمة النيادي تسهم في خدمة العلم والبشرية من خلال التجارب والأبحاث التي قام بإجرائها النيادي.