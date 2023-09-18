سعر سيتروين C4X موديل 2023 بالأوفر برايس | صور

تتوالي زيادات الأسعار داخل السوق المصري للسيارات الجديدة ، نتيجة استمرار الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، وبالتالي يوجد هناك نقص في عدد السيارات التي تصل الي الوكلاء والموزعين، ومن هنا يتم وضع سعر أضافي علي سعر السيارة الأصلي نتيجة قلة المعروض ، ومن ضمن السيارات التي تغييرة أسعارها وتم وضع أوفر برايس عليها سيارة سيتروين C4X موديل 2023.

سيتروين C4X موديل 2023

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيتروين C4X موديل 2023 بالأوفر برايس :

سيارة سيتروين C4X موديل 2023

- وسائل السلامة بـ سيتروين C4X

سيتروين C4X موديل 2023

زودت سيتروين C4X موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، ESP، و حساسات للركن، و وسائد هوائية ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب .

- محرك سيتروين C4X الكروس أوفر

سيارة سيتروين C4X موديل 2023

عزم دوران سيارة سيتروين C4X موديل 2023 يصل الي 230 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 510 لتر ، و بها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

- أسعار سيتروين C4X بالأوفر برايس

سيتروين C4X موديل 2023

سعر سيارة سيتروين C4X موديل 2023 الرسمي يصل الي مليون و 170 ألف جنيه للفئة الأولي ، ويرتفع ليصل الي مليون و 290 ألف جنيه للفئة الثانية، أما بالنسبة الي قيمة الأوفر برايس فتصل الي زيادة تقدر بـ 185 ألف جنيه .