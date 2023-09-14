بنفس السعر .. مقارنة بين سيتروين C3 وأوبل كورسا الهاتشباك

يبحث المواطنون المصريون خصوصًا فئة الشباب عن سيارات ذات تصميم مميز ورياضية، وتمتلئ السوق المصرية للسيارات بطرازات السيارات المختلفة ومنها فئة السيارات الهاتشباك الرياضية، وتتميز السيارات الهاتشباك باحتوائها علي العديد من التكنولوجيات المتطورة ، بالإضافة الي امتلاكها لمحركات قوية ، وتصميم خارجي أنيق .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مقارنة بين سيتروين C3 و اوبل كورسا الهاتشباك :



1- سيتروين C3 الهاتشباك

سيتروين C3 الهاتشباك

وقوة سيارة سيتروين C3 موديل 2023 تصل الي 110 أحصنة، وتحتوي علي محرك سعة 1200 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- أسعار سيتروين C3 موديل 2023

سيتروين C3 الهاتشباك

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2023 تباع بسعر 818 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2023 تباع بسعر 929 ألف جنيه .

2- اوبل كورسا الألمانية

سيتروين C3 الهاتشباك

وتتسارع سيارة اوبل كورسا موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 207 كم/ساعة .

- أسعار اوبل كورسا موديل 2023

سيتروين C3 الهاتشباك

الفئة الأولي من سيارة اوبل كورسا الألمانية موديل 2023 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل كورسا الألمانية موديل 2023 تباع بسعر 949 ألف جنيه .