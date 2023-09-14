أقل سعر لسيارة أوبل كورسا في مصر

قدمت العلامة التجارية الألمانية أوبل الجيل الأول من سيارة كورسا عام 1994 حتى عام 2000، وجاء الجيل الثاني عام 2003 واستمر إنتاجه حتى عام 2007.

وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

اوبل كورسا موديل 1994

اوبل كورسا موديل 1994 "مستعملة"

تتوفر السيارة اوبل كورسا موديل 1994 بمحرك سعة 1000 سي سي، 3 سلندر، ينتج قوة تصل الى 53 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال"، ونظام حقن انجيكشن.

حصلت السيارة اوبل كورسا موديل 1994 على تكييف هواء، وسنتر لوك بالريموت كنترول، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وراديو، وأحزمة امان، ومساند رأس.

اوبل كورسا موديل 1994

تأتي السيارة اوبل كورسا موديل 1994 بطول 3740 مم ، وعرض 1610 مم ، و أرتفاع 1430 مم، وسعة خزان الوقود 44 لتر، ويبلغ وزن السيارة فارغ 980 كيلوجرام.

اوبل كورسا موديل 1994

أسعار السيارة اوبل كورسا موديل 1994 "مستعملة"

بلغ سعر السيارة اوبل كورسا موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.