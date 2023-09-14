عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل سعر لسيارة أوبل كورسا في مصر

صدى البلد

قدمت العلامة التجارية الألمانية أوبل الجيل الأول من سيارة كورسا عام 1994 حتى عام 2000، وجاء الجيل الثاني عام 2003 واستمر إنتاجه حتى عام 2007.

سكودا وبيجو.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر جديدة

أشهر سيارات فيات بـ 100 ألف جنيه .. اعرف المواصفات

وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.     

اوبل كورسا موديل 1994

اوبل كورسا موديل 1994 "مستعملة"

تتوفر السيارة اوبل كورسا موديل 1994 بمحرك سعة 1000 سي سي، 3 سلندر، ينتج قوة تصل الى 53 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال"، ونظام حقن انجيكشن.

 

حصلت السيارة اوبل كورسا موديل 1994 على تكييف هواء، وسنتر لوك بالريموت كنترول، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وراديو، وأحزمة امان، ومساند رأس.

اوبل كورسا موديل 1994

 

تأتي السيارة اوبل كورسا موديل 1994 بطول 3740 مم ، وعرض 1610 مم ، و أرتفاع 1430 مم، وسعة خزان الوقود 44 لتر، ويبلغ وزن السيارة فارغ 980 كيلوجرام.

اوبل كورسا موديل 1994

أسعار السيارة اوبل كورسا موديل 1994 "مستعملة"

بلغ سعر السيارة اوبل كورسا موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

أوبل كورسا مصر كورسا اوبل سوق المستعمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

عاجل .. زلزال يضرب سوريا بقوة 4,5 ريختر

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

سيمو .. حارس الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

الظهور الأول لسيارة كاديلاك CT5 موديل 2025

سكودا وبيجو.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر جديدة

احذر.. أهم أضرار المطبات على السيارات

أشهر سيارات فيات بـ 100 ألف جنيه .. اعرف المواصفات

رينو أوسترال ولا أوبل جراند لاند؟.. مقارنة بين أحدث سيارات SUV

سعر رينو أوسترال 2024 الجديدة في مصر

بـ 140 ألف جنيه.. سعر سبيرانزا A516

سعر فورد ايدج 2023 في السعودية

ترشيحاتنا

الجيش الروسي يعلن إحباط هجوم أوكراني بـ 6 مسيّرات

إسرائيل .. هرتسوج يعلن مقترحات جديدة لإنهاء أزمة التعديلات القضائية

عاجل|العالم الهولندي يحذر من زلزال بقوة 7 ريختر بهذه المنطقة

أسعار الريال السعودى رسميا في البنوك

لو محتار.. أبل تنشر مقاطع فيديو للتفريق بين ميزات طرز iPhone 15

اتحاد الصناعات: قروض ميسرة للقطاع الخاص لتقليل الانبعاثات الكربونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لامع.. آيتن عامر تثير الجدل بظهورها | شاهد

تصميم مختلف.. درة تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

الجمهور يطالب باللقب الأول | ما موعد مباراتي الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي ؟

بسبب خطأ غير متوقع .. سحب اللقب من ملكة جمال كاليدونيا

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ