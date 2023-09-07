اركب ألماني موديل 2023.. بأقل من مليون

يبحث المصريين عن سيارات جديدة موديل 2023 المقدمة من قبل الصانع الأوروبي للسيارات لشرائها، وذلك لما يتوافر بهذه الإصدارات من مميزات وتكنولوجيات حديثة ، بالإضافة الي أن السيارات الأوروبية تشتهر باعتماديتها العالية ومن ضمن السيارات التي يقدمها الصناع الأوروبي في مصر سيتروين C3، وفيات تيبو، واوبل كورسا ، ورينو ميجان، واوبل جراند لاند .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات أوروبية موديل 2023 و 2024 متوافرة بمصر :



1- اوبل جراند لاند الـ SUV

تتسارع سيارة اوبل جراند لاند موديل 2023 من 0-100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، تخرج اوبل جراند لاند عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 163 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

اوبل جراند لاند

سعر اوبل جراند لاند موديل 2023 في سوق السيارات المصري يصل الي مليون و 599 ألف جنيه .

2- رينو ميجان موديل 2023

تحصل سيارة رينو ميجان علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتنتج قوة 150 حصان، وتتسارع رينو ميجان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

رينو ميجان موديل 2023 في سوق السيارات المصري

يبلغ سعر رينو ميجان موديل 2023 في سوق السيارات المصري مليون و 299 ألف جنيه .

3- اوبل كورسا الهاتشباك

عزم دوران اوبل كورسا موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر، وتحتاج الي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 207 كم/ساعة .

اوبل كورسا الهاتشباك موديل 2024 داخل سوق السيارات

تباع سيارة اوبل كورسا الهاتشباك موديل 2024 داخل سوق السيارات المحلي بسعر 979 ألف جنيه .

4- فيات تيبو موديل 2023

قوة فيات تيبو موديل 2023 تصل الي 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 192 كم/ساعة، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك ، وتتسارع فيات تيبو من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وتحتاج الي 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

فيات تيبو موديل 2023 بسعر رسمي

تأتي سيارة فيات تيبو موديل 2023 بسعر رسمي يصل الي 975 ألف جنيه .

5- سيتروين C3 الكروس اوفر

تستمد سيارة سيتروين C3 موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج قوة 110 حصان، وتنتمي سيتروين C3 الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

سيتروين C3 موديل 2023 داخل سوق السيارات

تتواجد سيارة سيتروين C3 موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر 929 ألف جنيه .