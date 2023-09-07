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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب ألماني موديل 2023.. بأقل من مليون

سيارات أوروبية 2023
سيارات أوروبية 2023 بأسعار خيالية

يبحث المصريين عن سيارات جديدة موديل 2023 المقدمة من قبل الصانع الأوروبي للسيارات لشرائها، وذلك لما يتوافر بهذه الإصدارات من مميزات وتكنولوجيات حديثة ، بالإضافة الي أن السيارات الأوروبية تشتهر باعتماديتها العالية ومن ضمن السيارات التي يقدمها الصناع الأوروبي في مصر سيتروين C3، وفيات تيبو، واوبل كورسا ، ورينو ميجان، واوبل جراند لاند .

آخر أسعار سيارات أوبل 2024 في مصر      

سيدان فابريكا.. اركب رينو ميجان بسعر خيالي | صور

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات أوروبية موديل 2023 و 2024 متوافرة بمصر :


1- اوبل جراند لاند الـ SUV

تتسارع سيارة اوبل جراند لاند موديل 2023 من 0-100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، تخرج اوبل جراند لاند عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 163 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

اوبل جراند لاند 

سعر اوبل جراند لاند موديل 2023 في سوق السيارات المصري يصل الي مليون و 599 ألف جنيه .

2- رينو ميجان موديل 2023

تحصل سيارة رينو ميجان علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتنتج قوة 150 حصان، وتتسارع رينو ميجان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

رينو ميجان موديل 2023 في سوق السيارات المصري

يبلغ سعر رينو ميجان موديل 2023 في سوق السيارات المصري مليون و 299 ألف جنيه .

3- اوبل كورسا الهاتشباك

عزم دوران اوبل كورسا موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر، وتحتاج الي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 207 كم/ساعة .

 اوبل كورسا الهاتشباك موديل 2024 داخل سوق السيارات 

تباع سيارة اوبل كورسا الهاتشباك موديل 2024 داخل سوق السيارات المحلي بسعر 979 ألف جنيه .

4- فيات تيبو موديل 2023

قوة  فيات تيبو موديل 2023 تصل الي 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 192 كم/ساعة، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك ، وتتسارع  فيات تيبو من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وتحتاج الي 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

فيات تيبو موديل 2023 بسعر رسمي

تأتي سيارة  فيات تيبو موديل 2023 بسعر رسمي يصل الي 975 ألف جنيه .

5- سيتروين C3 الكروس اوفر

تستمد سيارة سيتروين C3 موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج قوة 110 حصان، وتنتمي سيتروين C3 الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

 سيتروين C3 موديل 2023 داخل سوق السيارات 

تتواجد سيارة سيتروين C3 موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر 929 ألف جنيه .

اوبل جراند لاند الـ SUV رينو ميجان موديل 2023 اوبل كورسا الهاتشباك فيات تيبو موديل 2023 سيتروين C3 الكروس اوفر

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