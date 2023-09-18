الفريق أسامة ربيع: إدارة قناة السويس بأيدي مصرية 100% وتدريبات متطورة للمرشدين باستمرار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه فى مثل هذا اليوم دائما ما يتم الإحتفال بعيد “مرشدي القناة"، مشيرا إلى أن المرشدين أثبتوا كفاءة وقدرة عالية جدا، حيث أن قناة السويس لم تقف ولا لحظة منذ بداية إنسحاب المرشدين الأجانب حتي تم الإثبات للعالم كله أن المصريين قادرين على إدارة القناة وحدهم.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه حتى الآن جميع الموجودين فى هيئة قناة السويس من مرشدين وعمال ومديرين من المصريين، موضحا أن محور التدريب هو محور أساسي للاستراتيجية الخاصة بالقناة لتطويرها، ومنها تطوير المجري الملاحي والعنصر البشري أيضا أو المرشدين والعمال والبحرين.

وتابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: “نركز على المرشدين لأنهم الواجهة الخاصة بقناة السويس، ولدينا أكبر محاكي موجود فى الشرق الأوسط، أى يتم تدريب المرشد على البر أولا، بنفس المعدات والأجهزة على المركب، وبالتالي يتم تدريبه فى البر ويطبقه عمليا فى البحر، وبالتالي يوفر عدد ساعات تدريب، كما يتم سفرهم بالخارج لأخذ الخبرة كاملة”.