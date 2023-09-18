كيفية إعداد المرشدين.. مركز المحاكاة والتدريب البحري بقناة السويس يوضح

كشف القبطان محمد سلامة، عن رحلة عمله كمرشد في قناة السويس التي بدأت بعد خروجه من الخدمة في البحرية، مشيرا إلى أن فكرة العمل كمرشد كانت مسيطرة عليه.

أشار أحمد عبد السلام، رئيس مركز المحاكاة والتدريب البحري بقناة السويس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق” أن المرشد البحري بعد دخوله الهيئة لا بد أن يحصل على التدريب الأساسي، خاصة أنه كان يمتلك الخبرة البحرية اللازمة التي تؤهله للعمل.

وتابع رئيس مركز المحاكاة والتدريب البحري بقناة السويس، أنه يتم التدريب على ايدي كبار المرشيدن العاملين بقناة السويس والذين امتلكوا خبرات كبيرة خلال مسيرة العمل.

لمواجهة المواقف الصعبة

وأشار أحمد عبد السلام إلى أنه يتم التدريب من خلال محضارات نظرية وتدريب عملي لمواجهة المواقف الصعبة التي يمكن أن تواجهه، ويتم التدرب على مدار 3 شهور.