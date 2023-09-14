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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كبير المرشدين بقناة السويس: المصريون الأفضل على مستوى العالم في العمل البحري

قناة السويس
قناة السويس

أكد القبطان جلال غنيم، كبير المرشدين في قناة السويس، أن المرشدين المصريين أظهروا كفاءة كبيرة في إدارة الممر الملاحي لقناة السويس، مشيرا إلى أن المصريين الأفضل على مستوى العالم في الإرشاد البحري.

وقال جلال غنيم، خلال لقاء لهه لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رق”، أن الاحتفال بعيد المرشدين، جاء بعد التصدي لكل محاولات الهدم والمؤامرات التي كانت تستهدف عرقلة وإفشال قرار تأميم قناة السويس.

 

 كل هذه المحاولات فشلت.

وتابع كبير المرشدين في قناة السويس، أن قناة السويس هي ملك للمصريين، على ممر العصور، مضيفا أن محاولات لطمس هذا الممر الملاحي، كلها فشلت.

 

قناة السويس المرشدين المصريين الممر الملاحي الإرشاد البحري عيد المرشدين

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