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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل يستحق الشراء.. مميزات USB-C في هواتف iPhone الجديدة

هل يستحق الشراء..مميزات
هل يستحق الشراء..مميزات USB-C في هواتف iPhone

أطلقت شركة أبل سلسلة هواتف آيفون 15 الجديدة، والتي تأتي مع عدد من التحسينات الجديدة مقارنة بالطرازات السابقة. أحد أبرز التغييرات هو التحول إلى منفذ USB-C. يعد هذا تغييرًا مرحبًا به للعديد من المستخدمين، حيث يعني أنه يمكنهم الآن استخدام نفس الكابل لشحن هواتف آيفون والأجهزة الأخرى، مثل أجهزة اللابتوب والتابلت الخاص بهم.

ومع ذلك، لا تزال سرعات شحن آيفون 15 أبطأ من معظم هواتف أندرويد. ومع ذلك، يمكن لمنفذ USB-C الخاص به الآن إخراج طاقة أكثر بكثير من منفذ Lightning. في الواقع، يمكنه إخراج ما يصل إلى 4.5 وات، وهو أكثر من 15 ضعفًا من طاقة إخراج منفذ Lightning.

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وبالمقارنة، فإن هواتف آيفون المزودة بمنفذ Lightning لا يمكنها إخراج سوى 0.3 وات من الطاقة كحد أقصى. يعني إخراج الطاقة الأعلى أن آيفون 15 يمكنه الآن تشغيل مجموعة أوسع من الملحقات، مثل محركات الأقراص التخزينية الخارجية والأجهزة الأخرى التي تتطلب المزيد من الطاقة. حتى أنه يمكن استخدامه لشحن الأجهزة الأخرى، مثل AirPods والسماعات.

يقدم منفذ USB-C الخاص بآيفون 15 أيضًا سرعات نقل بيانات أسرع من منفذ Lightning. على سبيل المثال، يدعم iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max سرعات USB 3.2 Gen 2 السريعة حتى 10 جيجابت في الثانية عند استخدام USB 3 فهو يمكن للمستخدمين نقل الملفات بين هواتف آيفون والأجهزة الأخرى بشكل أسرع بكثير.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم منفذ USB-C الخاص بآيفون 15 DisplayPort لعرض فيديو HDR بدقة 4K على شاشات خارجية. هذه تحسين كبير مقارنةً بهواتف آيفون السابقة، والتي كانت محدودة بعرض فيديو بدقة 1080 بكسل باستخدام محولات Lightning.

بشكل عام، يعد التحول إلى منفذ USB-C إضافة مرحب بها إلى سلسلة هواتف آيفون 15. إنه يجعل هواتف آيفون أكثر توافقية مع الأجهزة الأخرى ويقدم سرعات شحن ونقل بيانات أسرع.

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