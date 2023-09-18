تصرف رائع من ليفربول مع محمد صلاح بسبب المشروبات الكحولية.. تفاصيل

كشف تقرير صحفي، عن تصرف رائع من نادي ليفربول، تجاه الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق، بعد مباراة الريدز ضد وولفرهامبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم محمد صلاح في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1، بعدما قدم تمريرتين حاسمتين، بالمباراة التي جمعتهما بالبريميرليج.

ليفربول يحترم معتقدات محمد صلاح

وقالت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، إن نادي ليفربول احترم معتقدات محمد صلاح لحظة إعلان فوزه بجائزة رجل مباراة وولفرهامبتون، مشيرة إلى أن إحدى شركات المشروبات الكحولية كانت ترعى الجائزة، لكن ليفربول قام بإزالة هذا الشعار من الإعلان الخاص بفوز “مو”.

وأوضحت أن تصرف ليفربول جاء كتقدير لمعتقدات محمد صلاح كونه مسلم، والمشروبات الكحولية محرمة في الدين الإسلامي.