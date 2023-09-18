صلاح مسرعا كالفهد عبر إنستجرام.. صور

شارك العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول، جمهوره صورا جديدة عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وكان قد تألق محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول الأخيرة ضد ولفرهامبتون وصنع 3 أهداف مسجلة لصالح فريقه.



يرى أندرو روبرتسون، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح، زميله بالفريق، لم يحصل على الثناء الكافي.

وساهم محمد صلاح في فوز فريق ليفربول أمس على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدوريالإنجليزي الممتاز، بعدما صنع هدفين.

وقال روبرتسون في تصريحات عبر موقع ناديه قائلاً: “أعتقد أن صلاح قدم أداء جيدا في الشوط الثاني أمامولفرهامبتون، كما فعلنا جميعا، بينما في الشوط الأول لم نحضر جميعا”.

نجم ليفربول يتحدث عن صلاح

وأضاف: “ربما يحصل صلاح على الثناء عندما يسجل الأهداف فقط، وهذا غير عادل، لقد منحنا تمريرتين حاسمتين ضدوولفرهامبتون وأعادنا إلى المباراة”.

وواصل: “لقد خلق صلاح الفرص لنا وفي الشوط الثاني كان جيدا حقا، وحدد إيقاع الفريق ككل”.

واختتم: “أعلم أن صلاح يمكنه دائما تمرير الكرة بإتقان، لذلك فكرت في أنه من الأفضل أن اخترق منطقة الجزاء ولحسنالحظ، سجلت الهدف، أنا سعيد للغاية”.