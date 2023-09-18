نيو تستعد لطرح أول موبايل لها بقدرة شحن 100 وات

تستعد شركة السيارات الكهربائية الصينية "نيو" Nio للإعلان عن أول هاتف ذكي لها، والذي يطلق عليه اسم Nio Phone في 21 سبتمبر الحالي في سوقها المحلي بالصين.

وفقا لتقرير موقع gizmochina في الشهر الماضي، ظهر هاتف Nio Phone في قاعدة بيانات AnTuTu مع رقم كودي للموديل N2301. وقد ظهر الآن نفس الجهاز في قاعدة بيانات منصة شهادات 3C.

Nio Phone

تظهر لقطة الشاشة المنشورة قائمة 3C الخاصة بهاتف Nio Phone أنه قد يتم شحنه مع شاحن يدعم الشحن السريع حتى 100 وات ولكن حتى الآن ل توجد أي معلومات عن حجم البطارية ولكن يبدو من قدرات الشحن الفائقة أن العلامة التجارية تنوي التنافس بقوة في سوق الهواتف الذكية.

وأعلنت شركة Nio مؤخرًا عن سيارة الدفع الرباعي نيو EC6 المحدثة في الصين بسعر أساسي يبلغ 358000 يوان (ما يعادل 49820 دولارًا أمريكيًا)، وفي حدث الإطلاق الرسمي أعطت لمحة أولية عن التصميم الأمامي لهاتف Nio Phone.

Nio Phone

مما تم الإعلان عنه بالفعل، يبدو أن هاتف نيو Nio الرئيسي القادم سيحتوي على شاشة منحنية الحواف مثل معظم الهواتف الرائدة، بالإضافة إلى ذلك، سيكون حجم الشاشة أكبر من شاشات العرض النموذجية مقاس 6.7 بوصة الموجودة في معظم الهواتف الذكية، وسيكون هناك زرًا مخصصًا موجودًا على الجانب الأيسر من الجهاز.

Nio Phone

تُظهر الصور التي كشفت عنها الشركة مؤخرا أن وحدة التحكم المركزية في سيارة الـ إس يو في الرياضية متعددة الاستخدامات EC6 يمكنها تشغيل هاتف Nio Phone لاسلكيًا. وبالتالي، يشير هذا أيضًا إلى أن الجهاز سيأتي مع دعم الشحن اللاسلكي.

كشفت التقارير المسربة أن هاتف Nio Phone سيصل بشاشة AMOLED بتردد 120 هرتز، ومعالج من "كالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 بتردد ميقاتي أقصى 3.36 جيجا هرتز، تقترن في عملها مع ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x، وتخزين UFS 4.0.

سيكون هاتف "نيو" الجديد مع إعداد كاميرا ثلاثي في اللوحة الخلفية، ونظام تشغيل أندرويد 13 ومن المتوقع أن يصل الجهاز في ثلاثية تكوينات مختلفة تناسب الاحتياجات المختلفة للمستهلكين، الإصدار الأول مع ذاكرة عشوائية وسعة تخزين 12 جيجا بايت رام + 1 تيرابايت للتخزين، والثاني 16 جيجا بايت رام + 512 جيجا بايت للتخزين، والثالث 16 جيجا بايت رام + 1 تيرابايت للتخزين.