عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأئمة الجدد يطلبون من وزير الأوقاف العمل في شمال سيناء

صدى البلد

 طلب 35 إمامًا من الأئمة الجدد العمل بمحافظة شمال سيناء خدمة للدين والوطن ، وقد وافق وزير الأوقاف على طلبهم وذلك خلال اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين بالأئمة الجدد دفعة (الشيخ/ محمدمتولي الشعراوي) بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة

وهم :

1. أحمد السيد محمد أحمد فتح الباب - الشرقية
2. مصطفى محمود عبد الرحيم حسانين - الشرقية
3. أحمد يوسف محمد عبدالمطلب - شمال سيناء
4. محمد محمود عبدالله مصطفى - الشرقية
5. أحمد رضا السيد السيد - الشرقية
6. إسلام رجب ربيع عبدالحميد - القاهرة
7. عبدالله جمال رجب جمعة - الفيوم
8. محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم سعيد - الشرقية
9. محمود صالح عطا إبراهيم - القليوبية
10. محمد محمود عبدالله عبدالحميد - المنوفية
11. عوض هلال عوض هلال الحصري - المنوفية
12. أحمد محمد أحمد محمد - قنا
13. محمد جابر صالح سيد - بني سويف
14. إسلام عبدالسلام محمد مصطفى - الشرقية
15. أحمد عبدالعزيز سليمان أحمد - الشرقية
16. محمد ثروت سلامه أبو حامد - بني سويف
17. أحمد السيد حسن سليمان - الشرقية
18. أحمد عبدالصبور أحمد عبدالغفار - سوهاج
19. محمد على تمساح عطا - قنا
20. أحمد فهمى بكر محمد - الشرقية
21. محمد إبراهيم عبدالرحيم محمد - قنا
22. محمد حمادة أحمد إبراهيم - الشرقية
23. خالد محمود عبدالحميد منجود - القاهرة
24. عمرو عيد محمد حسين عبدالمجيد - البحيرة
25. محمد عبدالحليم محمد عبدالوهاب - الشرقية
26. محمد أحمد عبدالكريم أحمد إسماعيل - الشرقية
27. محمد أشرف محمود أبو الفتح - القليوبية
28. عبدالله فوزى صادق خلف - سوهاج
29. حمدي مشحوت رجب فضة - المنوفية
30. حسام أشرف محمد محمد - المنوفية
31. محمود السيد محمود على - الأقصر
32. محمود صلاح أحمد سليمان - قنا
33. أحمد أبو العزايم قرني جودة - بني سويف
34. مصطفى محمد حافظ عبدالغفار - الدقهلية
35. إسلام محمد أحمد محمد على - الشرقية

الأئمة الجدد شمال سيناء وزير الاوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ مش كبير .. تعرف علي تكلفة تغيير العداد

تأجيل الدراسة وإجازات.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

شبانة: غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

تفاصيل جديدة فى زيادة المعاشات | التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تحذر من الكوليرا والملاريا وتشيد بمبادرة 100 مليون صحة

موازنة البرلمان: مجلس النواب يقر حزمة الدعم الرئاسي في أكتوبر لتنفيذها فورا

الكرملين: مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاحات

الزمالك معاه ربنا.. تعليق صادم من خالد الغندور على انطلاق الدوري| خاص

مبلغ مش كبير .. تعرف علي تكلفة تغيير العداد

صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

تحذير عاجل.. 7 أطعمة تجنب وضعها في اللانش بوكس

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ