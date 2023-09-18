الأئمة الجدد يطلبون من وزير الأوقاف العمل في شمال سيناء

طلب 35 إمامًا من الأئمة الجدد العمل بمحافظة شمال سيناء خدمة للدين والوطن ، وقد وافق وزير الأوقاف على طلبهم وذلك خلال اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين بالأئمة الجدد دفعة (الشيخ/ محمدمتولي الشعراوي) بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة

وهم :

1. أحمد السيد محمد أحمد فتح الباب - الشرقية

2. مصطفى محمود عبد الرحيم حسانين - الشرقية

3. أحمد يوسف محمد عبدالمطلب - شمال سيناء

4. محمد محمود عبدالله مصطفى - الشرقية

5. أحمد رضا السيد السيد - الشرقية

6. إسلام رجب ربيع عبدالحميد - القاهرة

7. عبدالله جمال رجب جمعة - الفيوم

8. محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم سعيد - الشرقية

9. محمود صالح عطا إبراهيم - القليوبية

10. محمد محمود عبدالله عبدالحميد - المنوفية

11. عوض هلال عوض هلال الحصري - المنوفية

12. أحمد محمد أحمد محمد - قنا

13. محمد جابر صالح سيد - بني سويف

14. إسلام عبدالسلام محمد مصطفى - الشرقية

15. أحمد عبدالعزيز سليمان أحمد - الشرقية

16. محمد ثروت سلامه أبو حامد - بني سويف

17. أحمد السيد حسن سليمان - الشرقية

18. أحمد عبدالصبور أحمد عبدالغفار - سوهاج

19. محمد على تمساح عطا - قنا

20. أحمد فهمى بكر محمد - الشرقية

21. محمد إبراهيم عبدالرحيم محمد - قنا

22. محمد حمادة أحمد إبراهيم - الشرقية

23. خالد محمود عبدالحميد منجود - القاهرة

24. عمرو عيد محمد حسين عبدالمجيد - البحيرة

25. محمد عبدالحليم محمد عبدالوهاب - الشرقية

26. محمد أحمد عبدالكريم أحمد إسماعيل - الشرقية

27. محمد أشرف محمود أبو الفتح - القليوبية

28. عبدالله فوزى صادق خلف - سوهاج

29. حمدي مشحوت رجب فضة - المنوفية

30. حسام أشرف محمد محمد - المنوفية

31. محمود السيد محمود على - الأقصر

32. محمود صلاح أحمد سليمان - قنا

33. أحمد أبو العزايم قرني جودة - بني سويف

34. مصطفى محمد حافظ عبدالغفار - الدقهلية

35. إسلام محمد أحمد محمد على - الشرقية