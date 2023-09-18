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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاصيل الدورة الجديدة لمهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية بمشاركة 30 فرقة

انتصار عبد الفتاح
انتصار عبد الفتاح

عقد  الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته السادسة عشرة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل بدء المهرجان، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة بدعم الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وقطاعات الوزارة المختلفة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى هيئة التنشيظ السياحى ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، يقام المهرجان تحت شعار «رسالة سلام الى العالم»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى.

وشارك في المؤتمر سهام اسماعيل المدير التنفيذى للمهرجان، وقيثارة عبد الفتاح الأمين العام لمؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح، إن عدد كبير من الدول طالبت المشاركة فى المهرجان، ولكن اختصرنا الفرق إلى أن أصبح عدد الفرق والدول المشاركة 30 فرقة، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، ومن بين هذه الدول: الكونغوبرازفيل وتتارستان وباكستان والبوسنة والصين وجيبوتى والجزائر واليونان ورومانيا وجنوب السودان وأندونسيا واليمن وقبرص ومصر، بالإضافة الى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة فى مصر.

وأضاف أن ضيف شرف المهرجان دولة الكونغوبرازفيل، مؤكدا أن المهرجان أصبح له مكانة دولية وشعبية ليس على مستوى مصر والدول العربية فقط، بل على مستوى العالم أجمع، ومن المقرر أن افتتاح المهرجان سيكون يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر الجارى على مسرح السور الشمالى بجوار بوابة النصر فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويستمر حتى 28 سبتمبر من نفس الشهر.

وستقام احتفالية دولية كبرى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف تحت عنوان «دعونى أناجى حيبى» يوم 26 سبتمبر، كما ستقام احتفالية ملتقى الأديان «هنا نصلى معا» الذى يعد أكبر ملتقى دولى لفن السماع والرقص الصوفى المولوى، والختام يوم 28 سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان سماع، ومن أماكن العروض للمهرجان مسرح السور الشمالى وقبة الغورى وبيت السنارى، يكرم المهرجان من جنوب أفريقيا الأسقف المتمرد ديزموند توتو، ومن إيطاليا د. جوزيبى سكاتولين، ومن أمريكا توماس ميرتون اوكسو، بالإضافة الى متحف الذاكرة والتسامح بالمكسيك، ودير سانت كاترين بجنوب سيناء، كما توجهت سهام اسماعيل بالشكر لكل من وزارة الثقافة متمثلة فى قطاعاتها المختلفة ووزارة السياحة والآثار، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، مؤكدة بأن المهرجان يهدف الى التواصل الإنساني والثقافي بين ثقافات شعوب العالم المختلفة.                                           

الفنان انتصار عبد الفتاح مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية الاعلى للثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة رسالة سلام الى العالم

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