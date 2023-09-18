شباب الشرقية: يوم رياضي لتعليم مهارات كرة القدم لذوي الهمم بالعاشر من رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل علي شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع ، بالإضافة إلى الإهتمام بذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد ودمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لإكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وأشاد المحافظ ، بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم والعمل علي دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والإستفادة من قدراتهم كونهم جزءاً لا يتجزأ منه.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قام مكتب قادرون باختلاف التابع لوزارة الشباب والرياضة بتنظيم يوم رياضي لذوي القدرات والهمم بمدينة العشر من رمضان وذلك ضمن خطة النشاط بمراكز شباب ( الحرية – الأمل – الشروق ) لتعليمهم مهارات كرة القدم بهدف دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أنه خلال فعاليات اليوم الرياضي تم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة الرياضية لذوي القدرات والهمم في حضور أسرهم بجانب اقامة مسابقات رياضية وتوزيع هدايا تذكاريه وجوائز عليهم لتحفيزهم وتشجعيهم على ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياه.