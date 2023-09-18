إصابة 3 أشخاص في حادث بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وإشتباه كسور بالجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بطريق ديرب نجم امام مدرسة ربيع فلاح دائرة مركز ديرب نجم وتم نقل المصابين الى مستشفى ديرب نجم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ديرب نجم بإستقبال كلا من "حامد ا ح" 25 سنة مقيم الزقازيق مصاب بكدمات بالجسم وإشتباة كسر بالقدم اليمني و"محمود ح ا" 28 سنة مصاب بكدمات بالجسم وجروح بالوجة و"شحته ا ا" 47 سنة سائق مقيم الزقازيق مصاب بكدمات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بطريق ديرب نجم امام مدررسة ربيع فلاح دائرة مركز ديرب نجم وتم نقل المصابين الي مستشفي ديرب نجم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.