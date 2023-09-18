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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشريح جثة دبلوماسي سابق بعد مصرعه في ظروف غامضة بالمهندسين

صدى البلد

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بندب الطب الشرعي لتشريح جثة دبلوماسي سابق عثر عليها داخل شقته بمنطقة المهندسين وتحديد توقيت وسبب الوفاة. 

وكلفت الطب الشرعي بأخذ عينة من أظافر المجني عليه لفحصها وبيان مدى وجود آثار جلد آدمي بها من عدمه لتحديد مقاومته للجاني. 

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة دبلوماسي سابق داخل شقته بمنطقة المهندسين بعد بلاغ مساعده باكتشاف مصرعه فجر اليوم الاثنين بعدة طعنات متفرقة. 

 

بلاغ 

 

تلقى اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة العجوزة بتلقيهم بلاغ حول العثور على جثة دبلوماسي سابق "ملحق بالسفارة" يحمل جنسية دولة عربية داخل شقة بمنطقة المهندسين بعد اختفائه لفترة، انتقلت على الفور مباحث العجوزة تحت قيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مصطفى خليل مفتش مباحث العجوزة حيث تبين العثور على جثة مسن مصاب بطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد. 

 

جثة 

 

وأشارت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن المجني عليه يقيم بمفرده ويتردد عليه خفير العقار لتلبية احتياجاته كما يوجد مساعد له يزوره من فترة لأخرى إلا انه اختفى عن الظهور ولاحظ الخفير اختفائه وعدم استجابته للطرقات على باب الشقة فاتصل هاتفيا بمساعده الذي حضر ودخل إلى الشقة بنسخة من المفتاح وفوجئ بالدبلوماسي جثة هامدة غارقا في دمائه ما دفعه لإبلاغ الشرطة. 

 

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المعاينة التي أجراها ضباط المباحث كشفت عن سلامة منافذ الشقة "أبواب ونوافذ" وعدم وجود آثار اقتحام أو كسر بها ما يشير إلى شرعية دخول الجاني ومعرفة المجني عليه به، شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتهم والدافع وراء ارتكابه له. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

تشريح جثة دبلوماسي المهندسين دبلوماسي سابق الطب الشرعى الجيزة

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