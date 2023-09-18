بسبب الميراث.. مصرع سائق بعد مشاجرة مع عمه على شقة في إمبابة

لقي سائق مصرعه وأصيب 2 آخران في مشاجرة بينهم لخلافات على ميراث شقة بإمبابة وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مشاجرة وجثة

تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة شخص وبها جرح نافذ "إدعاء مشاجرة".

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول:سائق مركبة "توك توك" - تُوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن، طرف ثان:عم الطرف الأول "مُصاب بجرح بالأنف"، ونجله بسبب خلافات سابقة بينهم حول رغبة الطرف الأول في الحصول على الشقة محل سكن الطرف الثاني "ميراث" ومحاولته الدائمة لمضايقتهما لإجبارهما على تركها وحال تعدى الأول على الطرف الثاني بسلاح أبيض "مطواة" قام أحد أفراد الطرف الثاني باستخلاصها من يده وإحداث إصابته بها وإلى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثاني “عامل وابنه” والأداة المستخدمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.