خلافات الميراث.. مصرع سائق توكتوك على يد ابن عمه بإمبابة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة شخص وبها جرح نافذ "إدعاء مشاجرة".

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (سائق مركبة "توك توك" - تُوفـى إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن) ، طرف ثان: (عم الطرف الأول "مُصاب بجرح بالأنف" ، ونجله) بسبب خلافات سابقة بينهم حول رغبة الطرف الأول فى الحصول على الشقة محل سكن الطرف الثانى "ميراث" ومحاولته الدائمة لمضايقتهما لإجبارهما على تركها وحال تعدى الأول على الطرف الثانى بسلاح أبيض "مطواة" قام أحد أفراد الطرف الثانى بإستخلاصها من يده وإحداث إصابته بها وإلتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى والأداة المستخدمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.