شاهد| على النقيض الآخر.. سيارات متواضعة يمتلكها المشاهير

دائما ما يتعلق لقلب النجوم بالثروات التي يمتلكونها والسيارات المتواجدة لديهم، ولذلك يقوم نجوم الفن وكرة القدم والمشاهير دائما بشراء السيارات الفاخرة المتطورة، نادرا ما نجد ممثل أو مغني مشهور يركب سيارة رخيصة الثمن لانهم يعتبروا ذلك بمثابة إهانة لهم .

- يستعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة سيارات متواضعة يمتلكها المشاهير :

1- النجمة جينيفر لورانس

فولكس فاجن إيوس

تبلغ قيمة ثروة النجمة جينيفر لورانس حوالي 160 مليون دولار ، وتمتلك العديد من السيارات الفاخرة إلا أنها تفضل الظهور بسيارة فولكس فاجن إيوس وهي التي تحب قيادتها والظهور بها في مختلف المناسبات .

2- توم هانكس

فيات 126

توم هانكس من أبرز الممثلين علي الأطلاق ويوجد لدية العديد من السيارات الفاخرة مثل تسلا موديل أس، وتويوتا أف جي 40، وتويوتا أف 450، ولكنة دائما يحب قيادة سيارة فيات 126 ، وحصل عليها كـ هدية .

3- كونان أوبراين

فورد توروس SHO

كونان أوبراين يعمل ممثل كوميدي وقام بشراء سيارة فورد توروس SHO وتعمل بناقل حركة يدوي ، ويبلغ عمرها الآن 26 عام ومازال يتنقل بها يوميا ، وقام بشرائها عام 1992 .

4- ليوناردو دي كابريو

تويوتا بريوس

يمتلك ليوناردو دي كابريو عدد كبير من السيارات ، حيث تبلغ ثروته 260 مليون دولار ، ويوجد لدية سيارات منها، فيسكر كارما، وتسلا، ورودستر، ولكزس آر اكس الهجينة، ولكنة دائما ما يظهر بسيارة تويوتا بريوس .

5- بريتني سبيرز

ميني كوبر أس

ميني كوبر أس المكشوفة هي سيارة بريتني سبيرز المفضلة علي الرغم من امتلاكها لكثير من السيارات مثل ، بي ام دبليو I8، ومرسيدس جي 55 إيه ام جي، ومرسيدس أس ال كاي .