5 سيارات جديدة تقدمها BMW في مصر .. أرخصها من فئة المليون

تقدم شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية الهيكلية والتصميم بين السيدان والهاتشباك والرياضية SUV متعددة الاستخدام، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من الناحية الخاصة بالفئة السعرية أيضا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات جديدة تقدمها BMW في مصر بسعر يبدأ من مليون و680 ألف جنيه.

5 سيارات جديدة تقدمها BMW

1 – بي ام دبليو 118

نبدأ بالسيارة بي ام دبليو 118 موديل 2023 والتي تعد هي النسخة الارخص سعرًا بين طرازات العلامة التجارية الألمانية في مصر، حيث تقدم بسعر رسمي يبلغ 1,680,000 جنيه، وتأتي هذه السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 136 حصان، و220 نيوتن/متر، مع ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية، وسرعة قصوى تصل إلى 210 كم/س.

5 سيارات جديدة تقدمها BMW

2 - بي ام دبليو X2

يبلغ سعر السيارة بي ام دبليو X2 موديل 2023 نحو 1,725,000 جنيه، وتتمتع بمحرك تيربو 1500 سي سي، مع قوة اجمالية قدرها 140 حصان، و220 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 205 كيلومتر في الساعة، وعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 نقلات، إلى جانب إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.6 ثانية.

5 سيارات جديدة تقدمها BMW

3 - بي ام دبليو 520

تتراوح أسعار السيارة بي ام دبليو 520 موديل 2023 بين 2,600,000 جنيه و 2,900,000 جنيه، وتتسارع هذه النسخة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.3 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 226كم/ساعة، ودعمت بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 170 حصان، و250 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار.

5 سيارات جديدة تقدمها BMW

4 - بي ام دبليو X3

تقدم السيارة بي ام دبليو X3 موديل 2023 بسعر 3,600,000 جنيه، وتتوافر السيارة بمحرك 2000 سي سي تيربو، بقوة 252 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات اوتوماتيك 8 غيار، وزمن للتسارع يبلغ 6.6 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 235 نيوتن/متر.

5 سيارات جديدة تقدمها BMW

5 - بي ام دبليو X5

تتراوح أسعار السيارة بي ام دبليو X5 بين 4,800,000 جنيه و 5,900,000 جنيه لموديلات 2023، وتأتي هذه السيارة بمحرك 3000 سي سي تيربو، بقوة 340 حصان، و450 نيوتن/متر، واخر 4400 سي سي، بقوة 540 حصان، وعزم دوران يبلغ 750 نيوتن/متر، مع ناقل حركة ثماني السرعات.