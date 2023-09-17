تبدأ من 365 ألف جنيه.. أسعار أصغر 5 سيارات في مصر

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية، إضافة إلى عنصر التصميم الخارجي، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، أو من فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، والتي تلقى إقبالا كبيرا بين محبي عالم السيارات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اصغر 5 سيارات في مصر

اصغر 5 سيارات في مصر

1 - سوزوكي اسبريسو

يبلغ سعر السيارة سوزوكي اسبريسو نحو 364,900 جنيه، وتأتي هذه السيارة بتصميم الهاتشباك، مع ابعاد خارجية بلغت 3565 مم للطول، و 1520 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1549 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2380 مم، وبقدرات فنية تتمثل في محرك 67 حصان، سعة 1000 CC، وعزم دوران 90 نيوتن/متر.

اصغر 5 سيارات في مصر

2 – ليب موتور T03

يبلغ الطول الكلي للسيارة ليب موتور T03 موديل 2023 نحو 3620 مم، و1652 مم للعرض، و1577 مم للارتفاع الكلي، و2400 مم لطول قاعدة العجلات، بالاضافة إلى محرك كهربائي بقوة 80 حصانا، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء وبتقنية الدفع الامامي للعجلات.

اصغر 5 سيارات في مصر

3 – سوزوكي سيلاريو

تأتي سوزوكي سيلاريو 2022 بارتفاع يبلغ 1555 مم، و1655 مم للعرض، وبنسبة طول اجمالية قدرها 3695 مم، مع محرك 1000 سي سي، وقوة اجمالية قدرها 65 حصانا، و89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 140 كيلومتر/ساعة، بالاضافة إلى ناقل حركة مانيوال واخر أوتوماتيكي للفئة عالية التجهيز، حيث تتراوح اسعار السيارة بين 399,900 جنيه و 489,900 جنيه.

اصغر 5 سيارات في مصر

4 – ستروين C3

تأتي السيارة ستروين C3 2023 بسعر يبدأ من 819,000 و 929,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1200 سي سي، بقوة 110 حصان، وناقل حركة 6 غيار أوتوماتيكي، مع ابعاد خارجية بلغت 3996 مم للطول الكلي، و2007 مم للعرض، و1490 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات طولها 2539 مم، وسعة تخزين تتسع لـ 300 لتر.

اصغر 5 سيارات في مصر

5 – فيات 500

تتراوح اسعار السيارة فيات 500 بين 900,000 جنيه و 950,000 جنيه للفئة 500C، وتستمد السيارة اوامر القوة من محرك 4 سلندر، سعة 1400 CC، يولد 100 حصان، و131 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع زمن للتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 11 ثانية، وابعاد خارجية بلغت 1488 مم للارتفاع، و1627مم للعرض، و3546 مم للطول الكلي.