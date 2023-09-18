مناسب للطبقة المتوسطة.. سامسونج تستعد لإطلاق تابلت Tab A9 بمعالج Helio G99

تستعد شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية لإطلاق سلسلة الأجهزة اللوحية الجديدة ذات الأسعار المتوسطة Galaxy Tab A9 قريبًا.

وفقا لتقرير حديث من موقع gizmochina التقني المتخصص يشاع أن مجموعة الأجهزة اللوحية الجديدة الموجهة للطبقة المتوسطة ستشمل Galaxy Tab A9 وGalaxy Tab A9+ الأعلى في الكفاءة ولكن قبل أي إعلان رسمي، تم رصد النموذج الأساسي للسلسلة على منصة قياس GeekBench الشهيرة.

سامسونج جالاكسي تاب A9

قائمة سامسونج جالاكسي تاب A9

تم رصد الجهاز اللوحي متوسط المدى القادم من عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي على GeekBench. كشفت القائمة أن Galaxy Tab A9 ستكون مع وحدة معالجة مركزية من ثمان نوى، 6 أنوية تعمل بتردد 2.00 جيجا هرتز إلى جانب نواتين لهما سرعة 2.20 جيجا هرتز.

يتم إقران هذا المعالج أيضًا بوحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2. بهذا الوصف، من المحتمل أن يتم تشغيل الجهاز بواسطة شريحة ميدياتك MediaTek Helio G99.

سامسونج جالاكسي تاب A9

بالإضافة إلى المعلومات السابقة التي تم تسريبها من منطقة الأداء، أكدت قائمة GeekBench أيضًا أن الجهاز اللوحي الجديد سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المثبت مسبقا على الجهاز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت.

وبالنظر إلى النتائج المعيارية، سجل الجهاز 735 نقطة في اختبار النواة الواحدة، بينما حصل في اختبارات النواة المتعددة على 1766 نقطة، وهو ما يتماشى مع التسريبات السابقة التي أكدت أن الجهاز اللوحي سيكون مدعوما بشرائح Helio G99.

استنادًا إلى قائمة BIS، نعلم أيضًا أن سامسونج جالاكسي تاب Samsung Galaxy Tab A9 سوف يستمد قوته من خلال وحدة بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

ظهر الجهاز اللوحي سامسونج جالاكسي تاب من الفئة A مؤخرًا على منصة شهادات TDRA برقم طراز SM-X110 وذلك مع المتغير الداعم لشبكات الواي فاي فقط. لسوء الحظ، لم تعلن العلامة التجارية رسميًا عن هذا المنتج بعد، لكن الشهادات تشير إلى أن إطلاقه أصبح قاب قوسين أو أدنى.